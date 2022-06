Die Zahl der neuen Corona -Infektionen geht weiter in die Höhe. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich nach den amtlichen Daten rechnerisch 285,1 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Der Wert war damit im Vergleich zur Vorwoche fast doppelt so hoch. Vergangenen Donnerstag lag die Inzidenz bei 152,5. Bundesweit wurde der aktuelle Wert vom Robert Koch-Institut (RKI) mit 480,0 angegeben.