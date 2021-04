Weitere Schranken beim Zugang zu Impfstoffen können noch in dieser Woche fallen. Hausärzte in Brandenburg sollen die Priorisierungen bald ganz überflüssig machen. In der Praxis von Hausärztin Antonia Stahl (Mitte) erhielt am Mittwoch ein Patient eine Impfung mit dem Vakzin von Astrazenca durch die Auszubildende Emily Schirdewahn. © Foto: Jens Kalaene