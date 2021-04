Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 119 am Sonntag auf rund 125 am Montag. Am Samstag hatte der Wert bei 111 gelegen, vor einer Woche bei rund 135.

Corona Lockdown Deutschland aktuell Bund plant Notbremsen - strenge Ausgangssperren und geschlossene Schulen ab Inzidenz 200 Berlin Mit Spree-Neiße überschritt nach Elbe-Elster der zweite Landkreis erneut die Marke von 200 pro 100.000 Einwohner. Der Wert lag dort am Montag bei rund 208. Corona-Hot-Spot bleibt der Kreis Elbe-Elster mit einem Wert von 218, dahinter folgt Cottbus (190,6). Vier Kreise und die Landeshauptstadt Potsdam liegen derzeit unter der 100-ter Marke.

Landkreis Barnim stellt Corona-Lockerungen in Aussicht

Corona im Barnim Erneut sterben Barnimer nach Corona-Infektion Eberswalde Im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist die Corona-Notbremse automatisch wieder beendet. Weil es in der vergangenen Woche an drei Tagen hintereinander weniger als 100 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab, traten die Lockerungen von März wieder in Kraft. Damit dürfen sich im Freien wieder ein Haushalt und ein weiterer Haushalt, aber höchstens fünf Menschen treffen, Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen. Der Kreis Barnim stellte ab Dienstag Lockerungen in Aussicht, auch in Potsdam kann dies in einigen Tagen der Fall sein.

Zwei Wochen Corona-Notbremse

Corona in LOS Corona-Inzidenz zwischen Eisenhüttenstadt, Beeskow und Fürstenwalde kratzt wieder an der Marke von 200 Beeskow In den meisten Kreisen und kreisfreien Städten gilt eine sogenannte Notbremse. Wenn der Wert neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche drei Tage hintereinander über 100 liegt, müssen die Lockerungen vom März zurückgenommen werden. Dies gilt für mindestens zwei Wochen.

Die Brandenburger Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages landesweit 318 neue Corona-Infektionen nach 450 am Sonntag. Allerdings werden Daten am Wochenende verzögert gemeldet. 548 Menschen liegen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, 135 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, davon werden 120 beatmet. Drei Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.