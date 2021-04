Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg pro 100 000 Einwohner in einer Woche hat die Marke von 150 überschritten. Der Wert stieg am Freitag auf knapp 151, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Damit liegt Brandenburg im bundesweiten Vergleich auf dem vierthöchsten Rang hinter...