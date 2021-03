Christoph Gerstgraser lebt davon, dass sich die Welt verändert. Sein Cottbuser Ingenieurbüro hat den Umbau des Gewässersystems in der Spreeaue begleitet, ebenso die Anlage eines Feuchtbiotops am Tagebau in Jänschwalde. Alles ist im steten Fluss, und darauf reagiert seine Firma mit neuen Ideen.

So berichtet der Chef des Ingenieurbüros von einem „Corona-Schildbürgerstreich, der mich als Unternehmer nur mehr den Kopf schütteln lässt“. Ein polnischer Mitarbeiter seiner Firma pendele täglich nach Cottbus. Am Montagmorgen habe er sich für einen Schnelltest an der Grenze in Guben angestellt. Kurz untersuchen lassen, ein paar Minuten auf das Resultat warten, weiter zur Arbeit: Das sei sein einfacher und klarer Plan gewesen. Dort, an der Grenze in Guben, habe er jedoch erfahren, dass er zum Test nach Cottbus fahren müsse, weil er in der Stadt arbeite und nicht im Spree-Neiße-Kreis. So sei der Mitarbeiter also ohne die Corona-Kontrolle eingereist, um sich eine Stunde später erneut in Cottbus ins Testzentrum zu begeben.

Test-Odyssee verblüfft Cottbuser Unternehmer

Diese Odyssee lässt Christoph Gerstgraser mit vielen Fragen zurück. „Wie viele polnische Pendler werden wohl einreisen und sich nicht mehr testen lassen, weil das alles viel zu lange dauert?“, merkt er an. „Es ist für mich unfassbar, auf welche Ideen die Bürokratie kommt.“ Auf diese Weise steige das Risiko von Infektionen doch weiter, statt zu sinken, fürchtet der Firmenchef.

Noch nicht endgültig geklärt ist allerdings die Finanzierung der Testzentren, wie der Dezernent zu bedenken gibt. Für Menschen mit einem Wohnsitz in Deutschland gebe es da keine Probleme, jedoch für Pendler aus Polen, die ihren Arbeitsplatz und ihre Krankenversicherung auf deutscher Seite haben. „Für diese Fälle fehlt uns bislang die schriftliche Zusage“, sagt Michael Koch. Das ändere aber derzeit nichts am grundsätzlichen Betrieb der Testzentren.

In Polen herrscht ein hohes Corona-Risiko

Auch deshalb reagiert der Cottbuser Unternehmer Christoph Gerstgraser mit Unverständnis auf die Tatsache, dass sein Mitarbeiter einfach nach Cottbus weiter geschickt wurde. „Man stelle sich vor, das erlebt jemand aus Polen, dessen Firma ihren Sitz mitten im Spreewald hat“, sagt er. „Wenn dieser Angestellte vor der Fahrt zum Job noch einen Umweg zu einem Testzentrum in einer anderen Stadt nimmt, ist sein Arbeitstag ja schon wieder so gut wie vorbei.“

