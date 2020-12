„Ganz schön voll hier!“ So wie Klaus Markert aus Erkner, der mit seiner Frau Gisela in der Auto-Schlange vor der Brücke nach Słubice wartete, stöhnten am Montagmittag viele Brandenburger und Berliner. „Na klar, wir sind nicht die einzigen, die sich über Weihnachten mit Zigaretten eindecke...