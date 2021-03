In Polen wird die dritte Welle der Corona-Pandemie immer deutlicher sichtbar. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsministerium 15.250 neue Covid-19-Infektionen und 296 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Das sind deutlich mehr Fälle als in Deutschland, obwohl das Nachbarland nur weniger als die H...