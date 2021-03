In ganz Europa liegen wegen der Corona-Beschränkungen die Nerven blank. Doch in kaum einem anderen Land hat sich innerhalb der vergangenen Tage die Situation so stark verändert, wie in Polen.

Denn östlich von Oder und Neiße hatten bis zum Freitag noch alle Läden geöffnet. Und in den großen Shopping-Centern konnte man sogar ohne Termin nach Herzenslust einkaufen. Selbst Kinos, Theater und Hotels durften die Hälfte ihrer Plätze verkaufen. Durch die Übernachtungsmöglichkeiten hatten insbesondere Wintersportorte noch ein paar gute Wochen erlebt.

Kliniken am Rand ihrer Möglichkeiten

Corona in Brandenburg Schlange an Corona-Teststation an Grenze zu Polen Frankfurt (Oder) Doch vergangene Woche wurden die Folgen der seit Februar geltenden Lockerungen explosionsartig sichtbar. Die Zahl der Corona-Infektionen schnellten bedenklich in die Höhe. Von Mittwoch bis Freitag lagen sie jeweils über 25.000 und in dieser Woche werden neue Rekorde erwartet. Noch schlimmer ist, dass auch die Todeszahlen in Zusammenhang mit Covid-19 wie vor Weihnachten wieder in die Höhe schnellten und dass in den Krankenhäusern die meisten Intensivbetten belegt sind.

Nachdem der landesweite Inzidenzwert deutlich über 250 stieg, wurde Polen von der Bundesregierung mit Wirkung zum Sonntag zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Auch innerhalb des Landes wurde die Notbremse mit aller Kraft gezogen. „Mehr als 1000 Militärärzte und -mediziner aus der polnischen Armee sind aktuell beim Impfen in Hunderten Krankenhäusern im Einsatz.“ Das erklärte Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak am Sonntag im staatlichen Fernsehen. Außerdem würden 6000 weitere Soldaten in verschiedenster Weise die Bekämpfung des Coronavirus unterstützen und man sei darauf vorbereitet, diese Zahl noch weiter zu erhöhen. Der Militäreinsatz ist so verstärkt worden, dass Błaszczak vorsichtshalber erklärte, dass „unabhängig davon auch weiterhin militärische Übungen stattfinden“.

Kommt ein Reiseverbot zu Ostern?

Corona in Polen Polen ist ab 21. März Hochinzidenzgebiet Berlin Zu Ostern könnte es eine weitere böse Überraschung geben. Weil das Fest zu Christi Auferstehung in dem katholisch geprägten Land eine noch größere Bedeutung hat als Weihnachten und viele Polen gerade zu dieser Zeit ihre Familienangehörigen besuchen, könnte ein Reiseverbot innerhalb Polens verhängt werden. Eine Entscheidung darüber, von der auch Millionen im Ausland lebender Polen betroffen wären, kündigte Regierungssprecher Piotr Müller für das Ende dieser Woche an.

In nahezu allen Schulen des Nachbarlands, von denen einige bereist seit Januar wieder geöffnet waren, gilt seit Montag erneut Fernunterricht. Ausgenommen sind nur Grundschüler, deren Eltern nachweisen können, dass sie in systemrelevanten Berufen arbeiten und keine andere Betreuungsmöglichkeiten haben. Auch lern- und körperbehinderte Schüler werden weiter betreut. Bildungsminister Przemysław Czarnek erklärte zwar, dass die Virus-Übertragung in Schulen nicht sehr hoch sei. Trotzdem sei die Maßnahme wegen der Gesamtlage im Land erforderlich.

