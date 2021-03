Noch in dieser Woche sollen an den deutsch-polnischen Grenzübergängen in Ahlbeck auf der Insel Usedom sowie in Linken westlich von Stettin Corona-Schnelltestzentren in Betrieb genommen werden. Diese Entscheidung gab die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern angesichts der seit Tagen steigende...