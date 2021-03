Bereits den dritten Tag in Folge wurden am Freitag aus Polen neue Corona-Rekordzahlen gemeldet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden haben sich 35.143 Menschen neu mit dem Virus infiziert und es gab 443 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Laut dem Warschauer Gesundheitsministeriu...