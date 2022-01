Johnson & Johnson ist wesentlich seltener benutzt worden, als andere Impfstoffe. Laut Janssen“-Vakzins geliefert. Zum Vergleich: der mRNA-Impfstoff von Biontech wurde 127,9 Millionen mal nach Deutschland geliefert. Der Impfstoff des Herstellersist wesentlich seltener benutzt worden, als andere Impfstoffe. Laut Impfdashboard wurden nach Deutschland 5,3 Millionen Dosen des „“-Vakzins geliefert. Zum Vergleich: der mRNA-Impfstoff vonwurde 127,9 Millionen mal nach Deutschland geliefert.

Für diejenigen, die sich mit dem Johnson & Johnson Impfstoff impfen lassen haben, gab es zu Beginn den Vorteil, dass sie nur eine einzige Spritze bis zur vollständigen Impfung gebraucht haben. Seitdem wird aber eine Booster-Impfung dringend empfohlen.

Wann braucht man eine Auffrischimpfung nach dem Janssen-Impfstoff?

Johnson & Johnson Booster: Das sind die Empfehlungen

Stiko). Für Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft sind, empfiehlt die Stiko eine Auffrischungsimpfung vier Wochen nach der ersten Impfung. „Grund dafür ist, dass bei diesem Vakzin die meisten Infektionen von Geimpften beobachtet worden sind“, schreibt dasModerna oder mit Biontech. In Brandenburg orientiert man sich an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission (). Für Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft sind, empfiehlt die Stiko eine Auffrischungsimpfungnach der ersten Impfung. „Grund dafür ist, dass bei diesem Vakzin die meisten Infektionen von Geimpften beobachtet worden sind“, schreibt das Portal „Brandenburg impft“ dazu. Die zweite Impfung sollte mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Das bedeutet: Entweder mitoder mit Biontech.

Der Schutz hält dann nach Auffassung der Stiko rund drei Monate. Danach sollten sich Johnson-Geimpfte also noch ein drittes Mal mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen.

Impfung mit „Johnson & Johnson“: Wer gilt als geboostert?

Erleichterungen gibt es in Brandenburg in vielen Bereichen, wenn man bereits eine Booster-Impfung erhalten hat. Doch wer gilt in Brandenburg als geboostert? Eine Übersicht:

Erste Impfung und zweite Impfung mit Biontech, Moderna oder Astrazeneca und eine dritte Impfung mit Biontech oder Moderna

Eine Impfung mit Johnson & Johnson und eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (also Biontech oder Moderna)

und (also Biontech oder Moderna) Doppelt geimpft und trotzdem mit Corona infiziert und genesen

Booster nach Johnson & Johnson in Thüringen, NRW und Bayern

In anderen Bundesländern wird das Thema anders behandelt als in Brandenburg. So gelten in Thüringen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und in Bayern abweichende Regeln.

In Bayern brauchen Johnson & Johnson Geimpfte zwei Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff, um als geboostert zu gelten. Das gleiche gilt auch in NRW, Thüringen und in Schleswig-Holstein. Das heißt: Vier Wochen nach der Johnson & Johnson Impfung braucht man in diesen Bundesländern den ersten mRNA-Impfstoff. Drei Monate später erfolgt dann die dritte Impfung, dann hat man den Status geboostert.

Genesen und Geimpft: Brauche ich noch einen Booster?

In manchen Bundesländern gilt man auch dann als geboostert, wenn man keine dritte Impfung bekommen hat – aber eine Infektion hinter sich hat. In Bayern ist das unter bestimmten Umständen der Fall, so auch in Thüringen. In Brandenburg wird hier nicht unterschieden.