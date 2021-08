Keine Altersgruppe steckt sich in Brandenburg aktuell so häufig mit dem Corona-Virus an wie die Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren. Das geht aus der Statistik des Robert-Koch-Institutes für die erste Augustwoche hervor. Demnach lag die Inzidenz der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner und Woche in der Altergruppe von 15 bis 19 Jahre in der 31. Kalenderwoche bei 41. Bei jungen Erwachsenen zwischen 20 und 24 Jahren betrug der Wert 39. Fünf Wo...