Polens Vize-Gesundheitsminister Waldemar Kraska schlug in der Hauptnachrichtensendung des öffentlichen Fernsehens am Mittwochabend Alarm: „Jetzt zeigen sich in den Regionen des Landes, in denen die Impfrate niedrig ist, die negativen Folgen.“ Erstmals seit vielen Monaten waren landesweit wieder...