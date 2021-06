Mit einer individuell zugeschnittenen Diagnostik und Behandlung soll die Komplexität der Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung während der Reha erfasst und therapiert werden. In Bad Düben in Sachsen werden bereits Long-Covid-Patienten behandelt (Foto). Auch in der Brandenburgklinik in Bernau wird ein Reha-Programm angeboten. © Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa