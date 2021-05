Was kann ich ab Herbst studieren? Und welches Studienfach ist überhaupt für mich geeignet? In der Vergangenheit haben die meisten Abiturienten diese Fragen allein für sich beantwortet und sind dazu zu Studieninformationstagen quer durchs Land gereist.

Jetzt machen die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), die Technischen Hochschule in Wildau (Dahme-Spreewald) und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde aus der Corona-Not eine Tugend. Sie bieten am Mittwoch, dem 19. Mai, ab 18.30 Uhr einen Digitalen Info-Abend für Familien an.