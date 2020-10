Die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus innerhalb eines Tages hat in Brandenburg einen neuen Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag haben sich 422 Menschen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag waren es 341 bestätigte Neuinfektionen, am Mittwoch 238 Ansteckungen. Die Zahl der Erkrankten stieg um 269 auf 2642. 204 Patienten werden wegen Covid- 19 im Krankenhaus behandelt, 23 von ihnen werden intensivmedizinisch beatmet.

Zwei neue Tote durch Covid-19

Coronavirus Woidke ruft zu Geschlossenheit im Kampf gegen Corona auf Potsdam Damit sind seit März 8071 Fälle im Land erfasst. Bislang starben in Brandenburg 199 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19, zwei mehr als einen Tag zuvor. Als genesen gelten 5230 Menschen - 151 mehr als am Vortag.

Bis auf die Kreise Märkisch-Oderland (30,7) und Oder-Spree (46,4) gelten alle Landkreise und kreisfreien Städte nun als Risikogebiete mit einem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Im Landkreis Elbe-Elster stieg der Wert auf den Höchstwert 125,7, gefolgt vom Kreis Spree-Neiße (122,2) und Cottbus (106,3). Für ganz Brandenburg liegt dieser Wert bei 67,5.

Ab einem Wert von 50 gelten besonders starke Begrenzungen bei Veranstaltungen und privaten Feiern. Zudem sind Kontakte im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen oder einen Hausstand beschränkt.

Keine Umzüge an Halloween

Die Gesundheitsministerin appellierte: „Ich bitte eindringlich: Verzichten Sie an Halloween auf Umzüge und Klingeltouren. Dafür ist jetzt nicht die Zeit! Die Gesundheit steht im Vordergrund.“ Die Zahlen verdeutlichten, dass jetzt gemeinsam entschlossen gehandelt werden müsse.