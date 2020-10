Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus steigt in Brandenburg rasant: Innerhalb eines Tages seien 341 Neuinfektionen bestätigt worden teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Am Mittwoch waren es 238 Neuinfektionen und am Dienstag 193. Wie am Vortag gelten drei Städte und neun Landkreise mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner als Corona-Risikogebiete. Im Landkreis Elbe-Elster stieg der Wert dieser Sieben-Tage-Inzidenz auf den Höchstwert 112,0, gefolgt von Cottbus mit 99,3. Für ganz Brandenburg liegt dieser Wert bei 59,7.

Mehr Menschen werden im Krankenhaus behandelt

Ab einem Wert von 50 gelten besonders starke Begrenzungen bei Veranstaltungen und privaten Feiern. Zudem sind Kontakte im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen oder einen Hausstand beschränkt.

Insgesamt haben sich seit März 7649 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Bislang starben in Brandenburg 197 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19, drei mehr als am Vortag. Die Zahl der aktuell Erkrankten stieg um 228 auf 2373. 192 Patienten werden stationär in Krankenhäusern behandelt, davon müssen 20 Personen intensivmedizinisch beatmet werden.