Die allgemeine Quarantäne-Dauer wird in Brandenburg von 14 auf 10 Tage verkürzt. Das teilte die Staatskanzlei in Potsdam am Dienstag mit. Außerdem gilt: Die Quarantäne endet frühestens fünf Tage nach der Einreise. Voraussetzung ist, dass die Person ein negatives Testergebnis vorlegt, das best...