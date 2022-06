Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist zuletzt weiter gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich nach den amtlichen Daten rechnerisch 386,9 je 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut ( RKI ) am Freitagmorgen mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei etwa 355 gelegen, vor einer Woche noch deutlich darunter. Bundesweit wurde der aktuelle Wert vom RKI am Freitag mit 618,2 angegeben.