Isabelle Bucher bei einer Siegerehrung in Mariendorf: Ihr Lebensgefährte Thomas Panschow hatte ihr Pferd „Classic Royale“ 2019 schon zum Sieg gefahren. Auch an einem der kommenden Derby-Tage (6.+7. sowie 19.-21. August) werden die beiden wieder an den Start gehen. © Foto: Marius Schwarz / traberpixx.de