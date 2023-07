Dieser Mann kämpft mit Asbest in der Lunge gegen die Gefahr im Wald

Immer häufiger wird der Wald in Brandenburg zur Müll-Deponie. In Oberhavel und anderen Landkreisen an der Autobahn wird Asbest-Müll entsorgt. Wie gefährlich ist Asbest für Fußgänger, beim Pilze sammeln und für das Grundwasser?