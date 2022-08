Kokain sichergestellt. 660 Kilogramm der illegalen Droge entdeckte die Marktwert von 50 Millionen Euro. Versteckt war das Kokain in Kisten, die mit Bananen getarnt waren, heißt es in einer Mitteilung von Polizeisprecher Torsten Herbst. In Brandenburg wurde die bislang größte Mengesichergestellt.der illegalen Droge entdeckte die Polizei bereits am vergangenen Freitag. Das Rauschgift hat einenvon. Versteckt war das Kokain in, heißt es in einer Mitteilung von Polizeisprecher Torsten Herbst.

Bereits am Freitag hatte sich ein Lieferant für Obst und Gemüse aus Groß Kreutz Potsdam-Mittelmark ) bei der Polizei gemeldet. Ihm waren beim Auspacken der Bananen die eingeschweißten Pakete à ein Kilogramm in die Hände gefallen. Ein Schnelltest vor Ort ergab, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Kokain handelt. Weitere Laboruntersuchungen werden folgen. „Dabei wird auch der Reinheitsgrad bestimmt“, sagte Polizeisprecherin Stefanie Klaus am Montag.

Versteckt unter kolumbianischen Bananen fand die Polizei insgesamt 660 Kilo Kokain.

© Foto: Polizei Brandenburg

Zu einem späteren Zeitpunkt und nach Abschluss aller Ermittlungen wird das Kokain irgendwann vernichtet werden. Auf welche Weise das geschieht und an welchem Standort, teilte die Polizei nicht mit. Der Lieferant und Entdecker der Drogen erhält den Angaben zufolge keine Belohnung.

Die Fracht kam per Containerschiff

Vermutet wird, dass die Kisten durch ein Versehen in Groß Kreutz gelandet sind. Jetzt soll geprüft werden, woher die Ware stammt und wohin sie geliefert werden sollte. Bereits bekannt ist, dass die Drogen mit einem Containerschiff nach Deutschland gelangten. Gestartet war die Fracht in Kolumbien. Das südamerikanische Land gilt als weltweit größter Kokainproduzent. In der Vergangenheit gab es in Brandenburg bereit einige größere Kokainfunde.