Wieder Kokain-Bananen in Ostdeutschland entdeckt – was wissen die Ermittler?

Erneut ist eine riesige Menge Kokain in Ostdeutschland entdeckt worden, wieder versteckt in Bananenkisten, wieder bei einem Frucht-Großhandel. Das Muster gleicht den Funden in Brandenburg vor wenigen Monaten. Was weiß die Polizei über die Täter?