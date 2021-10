Fast überall in Brandenburg leuchten nachts bei klarem Himmel die Sterne. In Berlin trübt die Lichtverschmutzung der Großstadt die Sicht nach oben. Forscher warnen schon lange vor den Folgen von zu viel Licht in der Nacht. Aber: Wie wichtig ist überhaupt Dunkelheit für den Schlaf? Und welche Tipps gibt es zum Einschlafen?