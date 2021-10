Verkäuferinnen und Verkäufer können sich freuen: Die Gewerkschaft ver.di und der Handelsverband Berlin-Brandenburg haben sich am Dienstag (19.10.) in der vierten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss geeinigt. Wie ver.di am Nachmittag mitteilte, erhalten die insgesamt 219.000 Beschäftigten ...