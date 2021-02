Rüdersdorf ist ein wichtiger Speicher-Ort in Brandenburg. Der Energiekonzern EWE lagert hier Erdgas in der Tiefe. Erdgas-Kavernen sind riesig – der Eiffelturm würde hineinpassen. Eignen sie sich auch als Speicher für das Gas der Zukunft – grüner Wasserstoff?Das will EWE gemeinsam mit Forsch...