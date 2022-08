In der ostdeutschen Wirtschaft wächst die Angst vor dem Winter. Es ist unklar, wie lange und wie viel Gas fließen wird – und ob die Raffinerie PCK Schwedt am Jahresanfang genug Öl für die Kraftstoffproduktion hat. „Wir stehen mit dem Rücken an der Wand“, sagt Herbert Deniffel, Geschäftsf...