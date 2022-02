Sie fliegen zu Unfällen und leisten Erste Hilfe bei Unfallopfern oder bringen Herz-Kreislauf-Patienten in Kliniken: die Rettungshubschrauber des ADAC sind in Brandenburg regelmäßig im Einsatz. Jetzt erhält die ADAC Luftrettungsstation Brandenburg in Senftenberg einen neuen Hubschrauber. Der vorh...