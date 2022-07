Europa-Universität in Frankfurt (Oder)

Schon lange wird an der Viadrina in Frankfurt (Oder) darüber gerätselt, wer ab Oktober Nachfolger von Präsidentin Julia von Blumenthal werden soll. Jetzt ist klar: Es gibt nur noch einen, in Wissenschaftskreisen sehr bekannten Kandidaten für das Amt. Die MOZ berichtet exklusiv.