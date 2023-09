Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am frühen Montagmorgen (4. September) in Großziethen, einem Ortsteil von Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald, eintreffen, gleicht die Attilastraße eher einem Trümmerfeld. Zuvor sind Anwohner aus dem Haus, in dem sich eine Bank-Filiale befindet, durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden.

Der Notruf über eine Explosion ging um 2.30 Uhr bei der Polizei ein. Schon kurze Zeit später stand fest, dass es sich hierbei nicht um einen Unfall handelt.

Täter sprengen Geldautomaten in der Sparkasse

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen mehrere unbekannte Täter in der Nacht in die Sparkasse eingedrungen sein, um mindestens einen Geldautomaten zu sprengen. Die Wucht der Detonation war so stark, dass Teile der Fassade und Fensterscheiben bis auf die gegenüberliegende Straßenseite flogen.

Die Sparkassen-Filiale ist durch die Explosion vollkommen zerstört worden.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Die Einsatzkräfte der Schönefelder Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Wohnungen, die sich über der Bank befinden, waren nicht von der Explosion betroffen. Verletzt wurde, so die bisherigen Angaben, niemand. Trotzdem wurden die 36 Bewohner in der Nacht evakuiert, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Ein Statiker prüft nun, ob das Haus noch bewohnbar ist.

Mit dieser „Zündschnur“ hatten die Täter offenbar ein Gasgemisch zur Explosion gebracht.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Verursacht hatten die Täter die Explosion offenbar durch ein Gasgemisch, das sie mit einer „Zündschnur“ aus der Ferne zur Explosion brachten. Bei ähnlichen Taten in der Vergangenheit hatten Täter ein Sauerstoff-Aceton-Gemisch verwendet. Ob das in diesem Fall auch so war, muss noch ermittelt werden.

Diebe konnten unerkannt entkommen

Nach Angaben von Zeugen sollen die Täter kurz nach der Explosion mit ihrer Beute aus der Bank gerannt und mit Motorrollern geflüchtet sein. Wie die Lausitzer Rundschau aus Polizeikreisen erfuhr, sollen die Täter wenig später auf einen hochmotorisierten Audi umgestiegen sein.

Ein Hubschrauber der Brandenburger Polizei kreiste über Großziethen, während Funkwagen am Boden eine Fahndung in dem Bereich durchführten. Den Tätern gelang es jedoch, zu entkommen. Ermittler des Landeskriminalamtes sollen nun die Spurensicherung übernehmen.