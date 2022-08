Zwar sind die Flammen im Grunewald weitgehend gelöscht, doch die Temperatur am Boden auf dem in Brand geratenen Gelände beträgt noch bis zu 700 Grad Celsius, teilte die Berliner Polizei am Freitagmittag (5.8.) mit. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht auf Donnerstag auf dem Spr...