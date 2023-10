10.000 Euro für Hinweise zu Linksextremisten – geht das auch in Brandenburg?

Die Polizei in Sachsen hat eine deutschlandweite Fahndung nach dem Linksextremisten Johann G. gestartet. Für Hinweise zahlt das LKA bis zu 10.000 Euro. In Sachsen sind solche Belohnungen üblich. Wie ist das in Brandenburg?