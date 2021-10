In Brandenburg haben die Herbstferien begonnen, die Weihnachtsferien sind auch in Sichtweite

begonnen, die sind auch in Sichtweite Doch wie geht es weiter nach dem Jahreswechsel ?

? Wann sind Schulferien in Brandenburg im Jahr 2022 ?

? Wann sind Feiertage in Brandenburg 2022?

In Brandenburg sind Ferien – da stellt sich allgemein die Frage, wann denn im kommenden Jahr die Schülerinnen und Schüler frei haben werden. Wann genau sind Schulferien oder Feiertage in Brandenburg? Das fragen sich nicht nur Menschen, die mit der Familie oder Schulkindern verreisen. Auch alle, die mit Freunden aus der Schule Urlaub machen möchten. Aber auch, wer seinen Urlaub planen und dem Andrang vieler Reisender während der Schulferien umgehen möchte. Hier eine Übersicht der wichtigen Daten zur Urlaubsplanung:

Ferienkalender Brandenburg: Übersicht der Schulferien 2022

Winterferien 2022 – 31.01. bis 06.02.2022

Osterferien 2022 – 11.04. bis 23.04.2022

Sommerferien 2022 – 07.07. bis 20.08.2022

Herbstferien 2022 – 24.10. bis 05.11.2022

Weihnachtsferien 2022 – 22.12.2022 bis 03.01.2023

Gesetzliche Feiertage in Brandenburg 2022

Nicht nur in den Ferien ist Urlaub möglich. Durch Feiertage ist oft auch ein verlängertes Wochenende drin und somit ein Kurztrip mit Kind und Kegel. Hier eine Übersicht der gesetzlichen Feiertage 2022 in Brandenburg:

Samstag, 01.01.2022 – Neujahr

Freitag, 15.04.2022 – Karfreitag

Montag, 18.04.2022 – Ostermontag

Sonntag, 01.05.2022 – Tag der Arbeit

Donnerstag, 26.05.2022 – Christi Himmelfahrt

Montag, 06.06.2022 – Pfingstmontag

Montag, 03.10.2022 – Tag der deutschen Einheit

Montag, 31.10.2022 – Reformationstag

Sonntag, 25.12.2022 – 1. Weihnachtsfeiertag

Montag, 26.12.2022 – 2. Weihnachtsfeiertag

Brückentage 2022: So bekommt man viele freie Tage mit weniger Urlaubstagen

Ein Brückentag ist ein Arbeitstag zwischen zwei freien Tagen. Wenn also an einem Dienstag ein Feiertag ist, dann ist der Montag der Brückentag. Nimmt man an diesem Brückentage Urlaub, hat man mit dem Wochenende insgesamt vier Tage frei. Die freie Zeit lässt sich so oft mehr als verdoppeln.

Doch wann gibt es Brückentage 2022? So holt ihr mit wenig Urlaubstagen das Optimale heraus. Hier eine Übersicht: