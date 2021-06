Mit Spannung und Vorfreude werden sich viele Reisende in diesen Tagen auf den Weg in den Urlaub machen. Im Oktober wurde der neue Flughafen BER eröffnet, lange blieben die Hallen in Schönefeld leer. Das ändert sich mit Ferienbeginn. Nachdem die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie über...