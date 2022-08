So trostlos sieht die Oder bei Frankfurt aktuell aus: Weil der Fluss nur wenig Wasser führt, wirken die neuen Steinbuhnen am polnischen Ufer wie riesige Ungetüme. In der vergangenen Woche mussten Tausende tote Fische aus dem Wasser geborgen werden. © Foto: Dietrich Schröder