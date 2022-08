Unzählige tote Fische treiben im flachen Wasser des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder. Das Fischsterben in der Oder ist nach Angaben der polnischen Umweltschutzbehörde wahrscheinlich von einer Wasserverschmutzung durch die Industrie ausgelöst worden. Der Landkreis Märkisch-Oderland stellte Quecksilber in erheblichen Mengen in der Oder fest. © Foto: Patrick Pleul