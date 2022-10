In Polen wollen Opposition und Umweltschützer die Bewältigung der Katastrophe in der Oder nicht allein der PiS-Regierung überlassen. Nach dem Fischsterben finde gerade eine Art politischer „Leichenschmaus“ statt, so nannte es der Hydrobiologe Artur Furdyna kürzlich in Krosno Odrzańskie bei ...