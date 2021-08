20. August in Doberlug-Kirchhain: Olaf Jansen (l), Chef der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs, und Markus Grünewald, Staatssekretär im Innenministerium des Landes Brandenburg, warten auf den Beginn einer Pressekonferenz vor dem Gelände der DRK-Flüchtlingshilfe in der Erstaufnahmeeinrichtung. Am frühen Morgen gegen 4:30 Uhr sind zwei Busse vom Flughafen in Frankfurt am Main mit knapp 59 Ortskräften aus Afghanistan hier an der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs angekommen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Patrick Pleul/dpa