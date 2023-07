Ein deutscher Polizist und sein polnischer Kollege stehen am Autobahngrenzübergang am Gemeinsamen Zentrum der Deutsch-Polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit. In Polen wird die Aufnahme von Flüchtlingen von vielen politischen Parteien abgelehnt – mit Auswirkung auf Brandenburg (Symbolbild) © Foto: Patrick Pleul/dpa