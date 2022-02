Ein bewaffneter Grenzsoldat bewacht die Grenze zu Belarus. Polen hat mit dem Bau einer 394 Millionen Dollar teuren Mauer an seiner Ostgrenze begonnen, um von Belarus eingeschleuste Migranten daran zu hindern, illegal in das Gebiet der EU einzureisen. Die Europäische Union hat den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko beschuldigt, als Vergeltung für die EU-Sanktionen Migranten in die EU einzuschleusen, um Instabilität zu schaffen. © Foto: Attila Husejnow