Lange hatten die jahrelangen Verzögerungen beim Bau des neuen Hauptstadtflughafens die Bilanzen belastet. Im vergangenen Jahr führte dann die Corona-Krise zu einem Einbruch der Passagierzahlen und verschärfte die finanzielle Situation der Gesellschaft. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup geht davon aus, dass sich die hoch verschuldete Gesellschaft erst von 2025 an ohne Steuergeld über Wasser halten kann.

Mit Berlin, Brandenburg und dem Bund als Eigentümern arbeitet das Unternehmen an einer Teilentschuldung. Die Gesellschafter sollen etwa 1,1 Milliarden der rund 4,5 Milliarden Euro Verbindlichkeiten übernehmen.

Nachfolger des Geschäftsführers noch nicht bekannt

Unklar blieb am Nachmittag zunächst, ob auf der Sitzung des Gremiums auch ein Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer Lütke Daldrup bestimmt wurde. Er will zum September in Rente gehen. Der Aufsichtsrat hatte im März angekündigt, über die Nachfolge in der April-Sitzung zu beraten. Bislang wurden aber keine konkreten Personalien bekannt.