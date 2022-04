Tödlicher Unfall in Russland

Es war tragisch, als 2010 Lech Kaczynski, damaliger Staatspräsident von Polen, bei einem Flugzeug-Unfall in Russland ums Leben kam. Zwölf Jahre später kündigte sein Bruder nun Beweise für ein Attentat an. Sie sollen in Warschau präsentiert werden.