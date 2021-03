Es ist 28 Jahre her und ein Moment an den Frank Rohde eher mit gemischten Gefühlen zurückdenkt. Aber für die Fernsehkollegen von der ARD, die am Sonntag um 18.30 Uhr eine Dokumentation zum Jubiläum „50 Jahre Tor des Monats“ ausstrahlen, stellt er „sein Kunststück“ gemeinsam mit Bruder...