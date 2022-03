Auch in diesem Jahr nimmt die Brandenburger Polizei beim sogenannten Speedmarathon am Donnerstag, 24. März 2022 zu schnelle Verkehrsteilnehmer ins Visier. Erneut stünden zwischen 0:00 und 24:00 Uhr „besonders schutzwürdige Örtlichkeiten wie Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheime“ im Fokus, gibt die Polizei in einer Pressemitteilung an. Außerdem würden auch Unfallschwerpunkte auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie auf Autobahnen berücksichtigt, heißt es. Konkret werden die zuständigen Beamten folgende Standorten überwachen:

Oranienburg , Robert-Koch-Straße

, Robert-Koch-Straße Neuruppin , Gildenhaller Allee

, Gildenhaller Allee Perleberg , Bad Wilsnacker Straße

, Bad Wilsnacker Straße Seelow , Bertold-Brecht-Straße

, Bertold-Brecht-Straße Brüssow , Prenzlauer Straße

, Prenzlauer Straße Bernau , Werner-von-Siemens-Straße

, Werner-von-Siemens-Straße Doberlug-Kirchhain , Finsterwalder Straße

, Finsterwalder Straße Senftenberg , Wilhelm-Pieck-Straße

, Wilhelm-Pieck-Straße Orgosen , Orgrosener Dorfstraße

, Orgrosener Dorfstraße Potsdam , Kaiser-Friedrich-Straße

, Kaiser-Friedrich-Straße Ludwigsfeld e, Rousseaupark

e, Rousseaupark Nauen, Waldemardamm

Blitzermarathon in Brandenburg 2022 - die Hintergründe

Hintergrund der Überprüfung seien Geschwindigkeitsüberschreitungen, die noch immer eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle im Land Brandenburg darstellen, heißt es in der Polizeimeldung.