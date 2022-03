Bereits seit einem Jahr setzt die Polizei im Land Brandenburg Distanzelektroimpulsgeräte ein. In einem Pilotversuch wurden die auch Taser genannten Geräte in der Polizeiinspektion Elbe-Elster und in der dritten Einsatzhundertschaft in Cottbus erprobt. Wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Dien...