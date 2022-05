Bei der Havarie in der Autofabrik von Tesla Anfang April habe es keine Gefährdung von Menschen oder Umwelt gegeben. Das sagte Umweltminister Axel Vogel (Bd90/Grüne) am Mittwoch vor dem Umweltausschuss des Landtages. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr eines Eintrag in das Grundwasser oder...