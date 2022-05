Mitarbeiter von Tesla müssen derzeit umsteigen, wenn sie zur Fabrik in Grünheide mit dem ÖPNV fahren wollen. Viele kommen aus Richtung Berlin mit dem Zug und steigen dann am Bahnhof Fangschleuse in einen firmeneigenen Busshuttle um, der sie vor das Werktor bringt. Die Busse will Tesla einsparen. ...