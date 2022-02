500.000 Elektroautos will Elon Musk in seinem Werk in Grünheide bauen lassen pro Jahr. Und falls er die dann auch gut verkauft, sollen es noch mehr werden. Diese zukünftigen Ausbaustufen spielten in den Diskussionen und Anhörungen zur Fabrik immer wieder eine Rolle. Kritiker fragten hartnäckig n...