Mehr Schiene statt Straße: Beschäftigte der Autofabrik von Tesla in Grünheide sollen mit dem Zug gut zur Arbeit kommen können. Bis zu 12 000 Mitarbeiter soll die Fabrik in ihrer ersten Ausbaustufe beschäftigen. Bislang nutzen viele Berufspendler zur Gigafactory den Bahnhof in Fangschleuse, der ...