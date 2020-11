Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstag angekündigt, in Grünheide die größte Batteriezellfabrik der Welt bauen zu wollen. Die Batteriezellfabrik soll eine Kapazität von rund 100 Gigawattstunden im Jahr haben, berichtete die „Welt“. Später solle auf bis zu 250 Gigawattstunden gesteigert werden. Musk will in Grünheide Batteriezellen mit einer neuartigen Technologie bauen. Brancheninformationen zufolge will Tesla damit die Kosten für die Batteriezellen entscheidend drücken, auf 50 Cent pro Kilowattstunde. Damit wäre Tesla der Branche um Jahre voraus.

Erstes Werk, dass sowohl Autos als auch Batterien herstellt

Tesla-Chef Musk war am Dienstag von Kalifornien aus der Europäischen Batteriekonferenz zugeschaltet, die bis zum Freitag im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vom Bundeswirtschaftsministerium veranstaltet wird. Musk kann laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit einer erheblichen Förderung des Staates für eine Batteriefabrik rechnen. Größenordnungen wurden aber nicht genannt. Sie sind abhängig von der Förderung durch die EU. Die EU-Kommission hat bereits ein erstes Gemeinschaftsprojekt mit 16 Unternehmen genehmigt. Tesla war dabei nicht unter den Geförderten.

Die Genehmigung eines zweiten Projektes mit deutlich mehr Unternehmen steht nun bevor. Deutschland will sich zunächst mit drei Milliarden Euro, künftig bis zu fünf Milliarden Euro an der Förderung der Batterieproduktion im Land beteiligen. Investitionen von zwölf Milliarden Euro durch Unternehmen werden erwartet.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) freue sich über das Vertrauen, das Tesla in den Standort Grünheide setzt, hieß es aus dem Ministerium. Wann der US-Autobauer eine Zellfabrik in Grünheide errichten will, dazu gibt es keine offiziellen Angaben. Aus Branchenkreisen verlautete, dass Tesla an den Bauunterlagen arbeite. Auf dem Karriereportal des Unternehmens sind erste Stellen für die Batteriezellfertigung in Grünheide ausgeschrieben.

Tesla will in Grünheide besonders leistungsfähige Batteriezellen produzieren

Derzeit errichtet Tesla bei Grünheide seine Gigafactory Berlin für die Produktion von bis zu 500.000 Fahrzeugen Model 3 und Model Y bauen im Jahr. Sie soll bereits im Juli 2021 starten.

Es ist der erste Tesla-Standort, an dem sowohl Autos als auch Batterien gefertigt werden sollen. Musk stellte bei dem Auftritt auch neue Kompakt-Modelle speziell für den europäischen Markt und längere Reichweiten als bisher in Aussicht. Er machte keine Angaben zu Zeiträumen.

Der Tesla-Chef hatte bereits im September nur noch halb so teure Batterien und ein Elektroauto für 25.000 Dollar für die nächsten drei Jahre angekündigt. Am Dienstag sagte er, dass die umweltfreundlicheren, günstigeren und stärkeren Batterien bei Berlin gefertigt werden sollen. Tesla braucht große Akku-Pakete unter anderem für den Elektro-Sattelschlepper, der gerade für den Marktstart vorbereitet wird, sowie für den künftigen Cybertruck-Pickup.

Batterien bisher nur in Nevada

Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sprach von einer „starken Nachricht“ für den Automobilstandort Deutschland“. Durch die Förderung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) entstehe die größte Batteriefabrik der Welt. „Wir begrüßen das Vorhaben, die umweltfreundlichsten Batteriezellen in Deutschland herzustellen. Dadurch entstehen 10.000 Arbeitsplätze.“

Bisher produziert Tesla Batterien in Nevada, während im Stammwerk im kalifornischen Fremont der Großteil der Fahrzeuge gebaut wird. Im vergangenen Jahr eröffnete der Autobauer auch ein Werk in China.

Die „European Conference on Batteries“ wurde im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier veranstaltet.

Umfrage - Zwei Drittel der Brandenburger rechnen mit Tesla-Effekt

Zwei Drittel der Brandenburgerinnen und Brandenburger rechnen nach dem Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide mit weiteren Industrieansiedlungen im Land. Das geht aus einer infratest-dimap-Umfrage im Auftrag von Brandenburg Aktuell und Antenne Brandenburg hervor. Demnach glauben 67 Prozent der Befragten, dass sich das Tesla-Werk positiv auf die Ansiedlung anderer Industrieunternehmen auswirken wird.

Die optimistische Sicht wird in allen Altersgruppen geteilt. Die Anhänger der im Landtag vertretenen Parteien rechnen überwiegend mit einem positiven Effekt. Eine Ausnahme bilden die Anhänger der AfD, von denen weniger als die Hälfte (47 Prozent) positive Effekte erwartet, eine knappe Mehrheit (53 Prozent) jedoch skeptisch ist.

Für die Umfrage wurden im Rahmen des BrandenburgTrends vom 12. bis 17. November 1000 Wahlberechtige im Alter ab 16 Jahren repräsentativ befragt.